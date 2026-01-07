5 dấu ấn sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước Jordan: Bóng chết lên tiếng.

Một trận ra quân thuyết phục trước U23 Jordan không chỉ mang về 3 điểm mà còn phác họa rõ bản sắc chiến thuật của U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Màn xuất phát tạo lợi thế tâm lý lớn

Chiến thắng 2-0 trong ngày mở màn giúp U23 Việt Nam có khởi đầu lý tưởng tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Trước đối thủ giàu thể lực và kinh nghiệm Tây Á, các cầu thủ áo đỏ nhập cuộc với sự chủ động đáng kể. Cách tiếp cận tự tin ấy cho thấy đội bóng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật lẫn tâm lý, tạo nền tảng thuận lợi cho hành trình phía trước.

Đình Bắc tiếp tục là điểm tựa hàng công

Nguyễn Đình Bắc một lần nữa chứng minh vai trò thủ lĩnh trên mặt trận tấn công. Sự xông xáo, tốc độ và khả năng tạo đột biến của tiền đạo này khiến hàng thủ đối phương thường xuyên lúng túng. Pha thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 15 không chỉ mở tỷ số, mà còn giúp U23 Việt Nam giải phóng áp lực để chơi mạch lạc hơn trong phần còn lại của hiệp một.

Bóng chết – miếng đánh được chuẩn bị kỹ

Cả hai bàn thắng đều đến từ các tình huống cố định, phản ánh rõ dấu ấn chiến thuật của ban huấn luyện. Quả phạt đền xuất phát từ một pha bóng bổng gây rối trong vòng cấm, còn bàn nhân đôi cách biệt là bài phạt góc được tổ chức bài bản. Đường treo bóng chuẩn xác của Khuất Văn Khang và pha băng cắt dứt khoát của Hiểu Minh cho thấy U23 Việt Nam đã khai thác rất tốt “bóng tĩnh” – yếu tố ngày càng quan trọng ở các giải đấu trẻ.

Phòng ngự kỷ luật, thêm chút may mắn

Bước sang hiệp hai, U23 Jordan đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép không nhỏ. Tuy vậy, hàng thủ U23 Việt Nam vẫn duy trì được sự tập trung, với thủ môn Trung Kiên cùng các hậu vệ bọc lót chặt chẽ. Ngoài sự chắc chắn, đội bóng áo đỏ cũng nhận được sự ủng hộ từ may mắn khi cú đá phạt nguy hiểm của Yousef Qashi đưa bóng dội xà ngang ở phút bù giờ hiệp một.

Chiều sâu đội hình mang lại sự yên tâm

Không chỉ các trụ cột, những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị cũng để lại dấu ấn tích cực. Quốc Cường là ví dụ rõ nét khi mang đến sự tươi mới bên cánh và suýt ghi bàn với cú sút trúng xà ngang ở phút 90+3. Điều này cho thấy Kim Sang-sik đang sở hữu một lực lượng có chiều sâu, đủ sức xoay tua và duy trì cường độ thi đấu ở chặng đường dài.

Chiến thắng trước Jordan không đơn thuần là 3 điểm. Đó là lời khẳng định về bản lĩnh, sự chuẩn bị và những phương án chiến thuật rõ ràng của U23 Việt Nam tại sân chơi châu lục.