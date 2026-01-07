CĐV Đông Nam Á đồng loạt tán dương U23 Việt Nam sau chiến thắng trước Jordan.

Màn trình diễn chững chạc và đầy bản lĩnh của U23 Việt Nam trước Jordan đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội khu vực Đông Nam Á.

CĐV Đông Nam Á đồng loạt tán dương U23 Việt Nam

Theo nguồn tin của tường thuật trực tiếp bóng đá hôm nay, U23 Việt Nam mở màn VCK U23 châu Á 2026 theo cách không thể ấn tượng hơn. Trước đối thủ được đánh giá cao là U23 Jordan, đại diện Đông Nam Á chơi chủ động, kỷ luật và giành chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục.

Hai bàn thắng đến trong hiệp một đã phản ánh đúng cục diện trận đấu. Nguyễn Đình Bắc mở tỷ số từ chấm phạt đền sau tình huống VAR can thiệp chính xác, trước khi Nguyễn Hiểu Minh nhân đôi cách biệt bằng pha chọn vị trí thông minh ở tình huống cố định.

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, làn sóng phản ứng tích cực lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ người hâm mộ Việt Nam, đông đảo cổ động viên trong khu vực cũng dành lời khen cho cách chơi mạch lạc và sự tự tin của đội bóng áo đỏ.

Nhiều ý kiến cho rằng U23 Việt Nam kiểm soát trận đấu tốt hơn hẳn so với những lần ra quân trước đây tại sân chơi châu lục. Lối chơi không còn phụ thuộc vào một cá nhân, thay vào đó là sự kết nối nhịp nhàng giữa các tuyến và khả năng đọc tình huống khá chín.

Một cổ động viên Indonesia bày tỏ sự ngưỡng mộ khi nhận định Việt Nam đang đóng vai trò “đầu tàu” của bóng đá Đông Nam Á ở cấp độ trẻ. Theo ý kiến này, việc thường xuyên tiến sâu và đánh bại các đối thủ Tây Á cho thấy sự khác biệt về tư duy và bản lĩnh thi đấu.

Từ Malaysia và Philippines, nhiều người hâm mộ cũng gửi lời chúc mừng. Họ cho rằng U23 Việt Nam đang tạo ra khoảng cách rõ rệt so với phần còn lại của khu vực, đặc biệt ở khả năng tổ chức trận đấu và duy trì cường độ thi đấu cao trong suốt 90 phút.

Hàng phòng ngự của U23 Việt Nam là điểm nhận được nhiều lời tán dương. Trung vệ Hiểu Minh, ngoài bàn thắng, còn gây ấn tượng bởi khả năng đọc tình huống và không chiến chắc chắn, khiến các pha lên bóng của Jordan trở nên bế tắc.

Một bình luận hài hước từ cổ động viên khu vực cho rằng Jordan “hoàn toàn bị khóa chặt”, qua đó tôn vinh tinh thần kỷ luật và sự lì lợm của các cầu thủ Việt Nam trước sức ép từ đối thủ Tây Á.

Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa điểm số mà còn giúp U23 Việt Nam xóa bỏ chuỗi kết quả không thuận lợi trước Jordan ở các vòng chung kết trước đây. Đó là cột mốc mang tính tâm lý rất quan trọng.

Dưới sự dẫn dắt của Kim Sang-sik, U23 Việt Nam cho thấy hình ảnh của một tập thể trưởng thành, biết cách kết liễu trận đấu đúng thời điểm và bảo toàn lợi thế khi cần thiết.

Ở các lượt trận tiếp theo, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia. Với những gì đã thể hiện, không ít cổ động viên Đông Nam Á tin rằng đội bóng áo đỏ đủ khả năng tiếp tục tạo bất ngờ và tiến xa hơn tại giải đấu năm nay.