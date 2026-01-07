Đình Bắc ghi dấu ấn, U23 Việt Nam sáng cửa vào tứ kết châu Á.

Bàn mở tỷ số của Đình Bắc cùng thế trận được kiểm soát chặt chẽ đã giúp U23 Việt Nam vượt qua U23 Jordan 2-0 trong ngày ra quân đầy thuyết phục.

U23 Việt Nam khởi đầu ấn tượng tại VCK châu Á

Như xem truc tiep bong da hom nay đã đưa tin, U23 Việt Nam bước vào trận mở màn VCK U23 châu Á với sự tự tin rõ rệt. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ áo đỏ chủ động đẩy cao đội hình, sẵn sàng tạo sức ép để chiếm ưu thế sớm trước đối thủ Tây Á.

Những phút đầu chứng kiến nhịp độ cao của trận đấu. Khuất Văn Khang sớm thử vận may bằng cú sút xa đầy uy lực ở phút thứ hai, buộc thủ môn U23 Jordan phải trổ tài cứu thua. Đó là tín hiệu cho thấy U23 Việt Nam không hề nhập cuộc với tâm thế thăm dò.

Sức ép liên tục khiến hàng phòng ngự của U23 Jordan lúng túng. Phút 14, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định một hậu vệ Jordan đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. U23 Việt Nam được hưởng phạt đền trong sự kỳ vọng lớn từ ban huấn luyện.

Trên chấm 11 m, Nguyễn Đình Bắc giữ được sự lạnh lùng cần thiết. Cú dứt điểm sệt, gọn gàng của anh mở tỷ số 1-0, giúp U23 Việt Nam giải tỏa tâm lý và đưa thế trận vào đúng quỹ đạo mong muốn.

Bàn thắng sớm khiến các học trò của Kim Sang-sik chơi thanh thoát hơn. Tuyến giữa hoạt động nhịp nhàng, trong khi các tình huống cố định bắt đầu trở thành mũi khoan nguy hiểm hướng về khung thành Jordan.

Nguyễn Hiểu Minh nổi bật với khả năng chọn vị trí và không chiến. Sau nhiều lần uy hiếp, phút 42, từ một quả phạt góc được treo về cột hai, trung vệ này thoát kèm rồi dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt cho U23 Việt Nam.

Hiệp một khép lại với lợi thế lớn cho đại diện Đông Nam Á, dù Jordan suýt rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ nếu cú đá phạt của Yousef Qashi không tìm đến xà ngang. Khoảng khắc ấy càng cho thấy sự tập trung cần thiết của hàng thủ áo đỏ.

Sang hiệp hai, U23 Jordan buộc phải dâng cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Trước sức ép đó, hàng phòng ngự U23 Việt Nam, với thủ môn Trần Trung Kiên làm chốt chặn cuối cùng, duy trì sự kỷ luật và tỉnh táo trong từng pha bóng.

U23 Việt Nam chủ động lùi thấp đội hình, ưu tiên bảo toàn lợi thế. Cách tiếp cận này khiến các đợt tấn công của Jordan trở nên nóng vội và thiếu chính xác ở khu vực quyết định.

Phút 73, ban huấn luyện thực hiện loạt thay đổi nhân sự nhằm làm mới hàng công. Sự xuất hiện của Quốc Cường, Quốc Việt và Anh Quân giúp U23 Việt Nam giữ được tốc độ trong các pha phản công.

Dấu ấn của cầu thủ dự bị đến ở phút 90+3, khi Quốc Cường xử lý kỹ thuật loại bỏ hậu vệ rồi dứt điểm đưa bóng dội xà ngang. Dù không có thêm bàn thắng, đó vẫn là lời khẳng định cho chiều sâu đội hình.

Chung cuộc, U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0, khởi đầu thuận lợi tại VCK U23 châu Á. Màn trình diễn này không chỉ mang lại ba điểm, mà còn mở ra niềm tin cho hành trình chinh phục những mục tiêu cao hơn của lứa cầu thủ trẻ.