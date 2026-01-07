HLV Kim Sang-sik bật mí bí quyết giúp U23 Việt Nam khởi đầu hoàn hảo.

Những pha bóng cố định được chuẩn bị kỹ lưỡng đã trở thành chìa khóa giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước Jordan ở trận mở màn VCK U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang-sik bật mí bí quyết

Như Xoilacz đã đưa tin, U23 Việt Nam đã có màn ra quân đầy ấn tượng tại bảng A khi vượt qua U23 Jordan với tỷ số 2-0, qua đó sớm chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Hai bàn thắng được ghi ngay trong hiệp một không chỉ mang ý nghĩa điểm số, mà còn phản ánh rõ nét dấu ấn chiến thuật của ban huấn luyện.

Các pha lập công của Đình Bắc và Hiểu Minh đều đến từ tình huống bóng chết, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Kim Sang-sik cùng các cộng sự. Đây là yếu tố mang tính quyết định, giúp U23 Việt Nam phá vỡ thế trận chặt chẽ mà Jordan tạo ra.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kim nhấn mạnh rằng chiến thắng không hề mang tính ngẫu nhiên. Theo ông, các tình huống cố định đã được tập luyện rất kỹ trong suốt thời gian chuẩn bị, và điều quan trọng nhất là các cầu thủ đã thực hiện đúng những gì ban huấn luyện yêu cầu.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết sự tập trung trong quá trình tập luyện đã được chuyển hóa trực tiếp lên sân thi đấu. Việc ghi bàn từ bóng chết là minh chứng rõ ràng cho khả năng tiếp thu và thực hành chiến thuật của các cầu thủ trẻ.

Không chỉ hài lòng về mặt chuyên môn, HLV Kim còn đặc biệt ấn tượng với tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam. Trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khi nhiệt độ tại Saudi Arabia lên tới khoảng 30 độ C vào đầu giờ chiều, gây ra nhiều khó khăn về thể lực.

Bước sang hiệp hai, U23 Jordan đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép đáng kể. Dù vậy, hàng thủ của U23 Việt Nam vẫn giữ được sự tỉnh táo và kỷ luật cần thiết để bảo toàn lợi thế.

HLV Kim thừa nhận điều kiện thi đấu đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng kiểm soát thế trận trong hiệp hai. Tuy nhiên, ông cho rằng tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các cầu thủ mới là yếu tố then chốt giúp đội đứng vững trước sức ép.

Theo nhà cầm quân này, các học trò đã chiến đấu như một tập thể thống nhất, sẵn sàng bọc lót và hy sinh vì nhau trong những thời điểm khó khăn nhất. Đó là hình ảnh mà ông mong muốn xây dựng cho U23 Việt Nam tại giải đấu lần này.

Chiến thắng trước U23 Jordan không chỉ mang về ba điểm trọn vẹn, mà còn tạo ra cú hích lớn về mặt tinh thần. Việc sớm có được kết quả thuận lợi giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực và tự tin hơn cho chặng đường phía trước.

Với khởi đầu suôn sẻ tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đang cho thấy họ không chỉ dựa vào tinh thần, mà còn sở hữu những phương án chiến thuật rõ ràng. Nếu tiếp tục duy trì sự tập trung và hiệu quả như trước Jordan, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có cơ sở để hướng tới những mục tiêu cao hơn ở giải đấu năm nay.