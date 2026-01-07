Trang chủ  /  Tin Tức Mới Nhất  /  Lỡ hẹn VCK U23 châu Á, VFF tiếp sức tinh thần cho Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Tân

  14:55 - 07/01/2026

Sự quan tâm kịp thời từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam được xem là liều thuốc tinh thần quan trọng với hai cầu thủ trẻ không may chấn thương trước ngày giải châu lục khởi tranh.

Nguồn tin của Xoilac Net xác nhận, chiều 6/1/2026, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, lãnh đạo Liên đoàn đã có buổi gặp gỡ trực tiếp nhằm động viên, chia sẻ với hai cầu thủ trẻ Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Tân. Đây là những gương mặt buộc phải chia tay đội tuyển U23 Việt Nam vì chấn thương đáng tiếc ngay trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Đại diện VFF dẫn đầu là Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú, cùng các bộ phận chuyên môn, đã thăm hỏi kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe của hai cầu thủ. Cuộc gặp diễn ra trong không khí gần gũi, thể hiện sự quan tâm sát sao của Liên đoàn đối với các tài năng trẻ.

Bùi Vĩ Hào gặp chấn thương trong quá trình tập huấn cùng đội tuyển tại Qatar. Tiền đạo này bị tổn thương xương mác chân phải trong buổi tập ngày 4/1, một chấn thương được đánh giá cần từ 6 đến 8 tuần để hồi phục hoàn toàn. Ngay sau khi được chẩn đoán, anh đã trở về câu lạc bộ chủ quản Becamex TP HCM để tiến hành điều trị chuyên sâu.

Trong khi đó, Nguyễn Tân không may gặp chấn thương phần mềm vùng vai trái từ ngày 28/12. Dù mức độ nhẹ hơn, cầu thủ này cũng cần khoảng 2–3 tuần nghỉ ngơi và phục hồi, đồng nghĩa với việc không kịp góp mặt tại giải đấu tổ chức ở Saudi Arabia. Hiện anh đã trở lại sinh hoạt và điều trị cùng Công an TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo VFF nhấn mạnh rằng chấn thương là điều không ai mong muốn trong sự nghiệp cầu thủ, đặc biệt với những giải đấu lớn. Tuy nhiên, việc giữ tinh thần lạc quan và tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị sẽ quyết định quá trình trở lại sân cỏ.

Phòng Y học thể thao của VFF được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các câu lạc bộ để theo dõi sát sao tiến trình hồi phục của hai cầu thủ. Việc kiểm tra định kỳ và đánh giá chuyên môn sẽ được thực hiện nhằm đảm bảo Vĩ Hào và Nguyễn Tân có thể trở lại thi đấu trong trạng thái tốt nhất.

Dù không thể đồng hành cùng đội tuyển tại VCK U23 châu Á 2026, cả hai cầu thủ đều bày tỏ sự tiếc nuối nhưng không bi quan. Họ khẳng định sẽ luôn dõi theo và cổ vũ cho các đồng đội từ xa, đặc biệt là trong trận ra quân của U23 Việt Nam tại sân Abdullah Sports City Hall.

Sự động viên trực tiếp từ lãnh đạo Liên đoàn được xem là nguồn khích lệ lớn, giúp các cầu thủ trẻ vững vàng hơn về tâm lý. Trong giai đoạn khó khăn của sự nghiệp, sự quan tâm đúng lúc không chỉ mang ý nghĩa tinh thần, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của VFF trong việc đồng hành và bảo vệ thế hệ kế cận của bóng đá Việt Nam.

Với Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Tân, việc lỡ hẹn giải đấu châu lục là một bước lùi tạm thời. Nhưng nếu quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi, cả hai vẫn còn nhiều cơ hội phía trước để khẳng định năng lực và đóng góp cho các cấp độ đội tuyển trong tương lai.

