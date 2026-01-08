Nhận định soi kèo Atalanta vs Torino lúc 02h45 ngày 11/1/2026

Soi kèo châu Á Atalanta vs Torino: 1.86*0.75*2.04

Atalanta bước vào vòng đấu này với vị thế khá vững chắc khi đang xếp ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Serie A. Sau 19 trận đã đấu, đoàn quân của HLV Gian Piero Gasperini tích lũy được 28 điểm với hiệu số bàn thắng bại là +4 (ghi 23 bàn, thủng lưới 19 bàn). Phong độ gần đây của “La Dea” là cực kỳ ấn tượng khi họ đã giành được 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, trong đó có thắng lợi quan trọng 2-0 trước đối thủ trực tiếp Bologna. Tại sân nhà New Balance Arena, Atalanta luôn là một thử thách cực đại nhờ lối đá pressing tầm cao và sự cơ động của các mũi nhọn như Ademola Lookman hay Mateo Retegui.

Ngược lại, Torino hiện đang đứng ở vị trí thứ 12 với 23 điểm sau 19 vòng đấu. Phong độ của “Il Toro” đang có dấu hiệu bất ổn khi họ thắng 3 nhưng cũng để thua 2 trong 5 trận gần nhất. Vấn đề lớn nhất của Torino nằm ở khả năng phòng ngự khi họ đã để thủng lưới tới 30 bàn từ đầu mùa, khiến hiệu số bàn thắng bại chạm mức -9. Trên sân khách, Torino thường gặp khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, với thống kê để thủng lưới trung bình 1.5 bàn/trận mỗi khi xa nhà.

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất đang ủng hộ đội chủ nhà khi Atalanta đã ghi bàn trước ở 6/7 lần chạm trán gần nhất và giành chiến thắng ở 4/5 trận gần đây đối đầu với Torino. Với hỏa lực tấn công mạnh mẽ và đà hưng phấn hiện tại, Atalanta hoàn toàn có khả năng vượt qua mức chấp 0.75 trái để giữ lại 3 điểm trọn vẹn tại Bergamo.

Chọn: Atalanta

Soi kèo tài xỉu Atalanta vs Torino: 1.91*2.5*1.97

Các cuộc đối đầu giữa Atalanta và Torino thường mang đến những bữa tiệc bàn thắng cho người hâm mộ. Thống kê chỉ ra rằng hàng công của cả hai đội đều đang duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định (Atalanta 23 bàn, Torino 21 bàn sau 19 trận). Tuy nhiên, hàng thủ của Torino đang là “tử huyệt” khi để lọt lưới tới 30 lần. Việc thiếu vắng các trụ cột phòng ngự do chấn thương như Duvan Zapata hay Perr Schuurs khiến Torino khó lòng đứng vững trước sức ép từ đội chủ nhà. Với tính chất của một trận đấu cạnh tranh vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng, cửa Tài 2.5 là một lựa chọn sáng giá dành cho người chơi của kênh Xôi Lạc TV.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Atalanta vs Torino: 1.79*0.25*2.12

Tại “thánh địa” của mình, Atalanta thường có thói quen đánh phủ đầu để sớm tìm kiếm lợi thế. Thống kê cho thấy họ thường dẫn trước đối thủ ngay trong hiệp một ở các trận đấu gần đây trên sân nhà. Torino với hàng thủ lỏng lẻo và thường xuyên nhập cuộc chậm chạp (để thủng lưới nhiều nhất ở hiệp 1) sẽ là cơ hội để các chân sút chủ nhà như Scamacca hay De Ketelaere khai hỏa sớm. Dù mức chấp hiệp 1 là 1.0, nhưng với sức ép nghẹt thở mà Atalanta tạo ra, khả năng họ dẫn bàn trước giờ nghỉ là rất cao.

Chọn: Atalanta

Đội hình dự kiến Atalanta vs Torino

Dự đoán tỷ số Atalanta vs Torino

Atalanta 3-1 Torino (Chọn Atalanta và Tài trận).