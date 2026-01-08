Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Charlton vs Chelsea lúc 03h00 ngày 11/1/2026

Nhận định soi kèo Charlton vs Chelsea lúc 03h00 ngày 11/1/2026

  10:53 - 08/01/2026

Soi kèo Châu Á Charlton vs Chelsea: 1.97*-1.25*1.93

Vòng 3 FA Cup, Chelsea sẽ đến làm khách trên sân của Charlton với mục tiêu giành chiến thắng để có vé đi tiếp và cũng để lấy lại sự tự tin. Đây không phải trận đấu khó khăn và nhiều khả năng họ sẽ có được điều mình cần.

Charlton là đội mới lên chơi tại Champions League mùa này sau khi thăng hạng từ League One mùa trước. Rõ ràng đội bóng của HLV Nathan Jones không được đánh giá cao và họ đang dồn sức cho mục tiêu trụ hạng tại Championship, nơi họ đang đứng thứ 19. Chính vì vậy các cầu thủ Charlton không đặt nhiều hy vọng vào cup FA, nơi họ phải đối đầu với đội bóng mạnh Chelsea ngay từ vòng 3. Dù được đá trên sân nhà nhưng nhiều khả năng  Charlton sẽ không thể hiện được gì nhiều và để thua trận này với tỉ số cách biệt.

Chelsea đang chơi rất tệ thời gian gần đây với chuỗi trận liên tiếp không thắng tại Premier League, ở trận gần nhất họ để thua và còn chưa có HLV chính thức sau khi sa thải Enzo Maresca. Rõ ràng ở tình thế này thì một chiến thắng là điều rất cần thiết với các cầu thủ Chelsea và việc chỉ phải gặp đội hạng dưới Charlton là cơ hội không thể tốt hơn để tìm lại niềm vui chiến thắng. Nhiều khả năng Chelsea vẫn sẽ đưa ra nhiều cầu thủ dự bị nhưng dễ dàng giành chiến thắng để có vé đi tiếp.

Nhận định soi kèo Charlton vs Chelsea lúc 03h00 ngày 11/1/2026

Như nhận định ở trên, Charlton chỉ là đội bóng yếu ở Championship, nơi họ đang cố gắng trụ hạng nên chất lượng đội hình thua kém Chelsea rất nhiều. Trong khi đó đội khách đang không có thành tích tốt và cần một chiến thắng để tìm lại sự tự tin nên họ sẽ quyết tâm chơi tốt. Đây là điều sẽ khiến đội chủ nhà để thua trận này, nên với tỉ lệ kèo Chelsea chấp 1.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội khách thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Chelsea

Soi kèo Tài xỉu Charlton vs Chelsea: 2.01*3*1.87

Hàng thủ Charlton đang không chơi tốt thời gian gần đây ở chuỗi trận không thắng của họ, việc để lọt lưới 5 bàn ở 3 trận gần nhất trước các đối thủ cùng đẳng cấp rõ ràng không hề tốt, nên khi phải đối đầu với đội mạnh hơn như Chelsea thì việc họ để lọt lưới nhiều cũng là điều dễ hiểu. Vậy nên trận đấu sẽ có nhiều bàn thắng, nên với kèo tổng số bàn thắng là 3 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Tỉ lệ kèo Charlton vs Chelsea

Soi kèo Hiệp 1 Charlton vs Chelsea: 1.99*-0.5*1.91

Chelsea sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Charlton và nhiều khả năng sẽ tận dụng được cơ hội để ghi bàn mở tỉ số, qua đó bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Chelsea chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: Charlton 1 – 3 Chelsea (Chọn Chelsea và Tài trận)

