Nhận định soi kèo Emmen vs Cambuur lúc 02h00 ngày 10/1/2026



  • 02:06 - 07/01/2026

Soi kèo Châu Á Emmen vs Cambuur: 1.89*+0/0.5*2.01

Emmen sẽ tiếp đón SC Cambuur trên sân De Oude Meerdijk trong khuôn khổ giải hạng Nhì Hà Lan. Theo bảng xếp hạng hiện tại, Cambuur đang cho thấy sự vượt trội rõ ràng so với đội chủ nhà, vì vậy họ được xếp cửa trên dù phải làm khách.

Sau 21 vòng đấu, Cambuur đứng thứ 2 với 47 điểm, thành tích 14 thắng – 5 hòa – 2 thua, ghi 46 bàn và thủng lưới 22 bàn, hiệu số +24. Những con số này phản ánh chất lượng tổ chức tốt và hiệu quả trong khâu dứt điểm. Dưới sự dẫn dắt của HLV Henk de Jong, Cambuur thường chơi với nhịp độ cao, ưu tiên áp lực ở trung tuyến, đồng thời duy trì cường độ pressing vừa đủ để hạn chế đối thủ phản công.



Ở chiều ngược lại, Emmen xếp thứ 11 với 28 điểm sau 21 trận, thành tích 8 thắng – 4 hòa – 9 thua, ghi 39 bàn và thủng lưới 39 bàn, hiệu số 0. Lối chơi của Emmen dưới thời HLV Menno van Dam có điểm mạnh ở khả năng ghi bàn, nhưng điểm trừ nằm ở sự thiếu ổn định của hàng thủ, khiến họ thường rơi vào thế bị động khi gặp các đội có khả năng kiểm soát trận đấu tốt.

Kèo châu Á được niêm yết Cambuur chấp -0/0.5, trong đó Emmen +0/0.5 có giá 0.91, còn Cambuur -0/0.5 có giá 0.93. Với mức chấp này, Cambuur thắng sẽ thắng kèo, hòa sẽ thua kèo. Xét tương quan về vị trí, điểm số và hiệu số bàn thắng bại, lựa chọn Cambuur phù hợp hơn, đặc biệt trong bối cảnh Emmen thường để đối thủ tạo nhiều cơ hội nếu bị đẩy vào thế phải phòng ngự dài.

Chọn: Cambuur

Soi kèo Tài xỉu Emmen vs Cambuur: 1.98*3.0*1.90

Kèo tài xỉu cả trận được đưa ra ở mốc 3 bàn, Tài 0.89 và Xỉu 0.93. Tỷ lệ nghiêng nhẹ về cửa Tài, và dữ liệu bàn thắng của hai đội cũng ủng hộ kịch bản có nhiều pha lập công.

Emmen ghi 39 bàn/21 trận nhưng cũng thủng lưới 39 bàn, cho thấy các trận của họ thường có nhịp độ mở và dễ xuất hiện bàn thắng ở cả hai phía. Cambuur ghi 46 bàn/21 trận, hàng công hiệu quả thuộc nhóm tốt nhất giải, trong khi hàng thủ mới thủng lưới 22 bàn vẫn đảm bảo được độ chắc chắn nhất định. Khi gặp đội bóng có hàng thủ thiếu ổn định như Emmen, Cambuur có điều kiện để triển khai thế trận tấn công mạch lạc và tạo ra nhiều tình huống dứt điểm trong vòng cấm.

Ở mốc 3, trận đấu có đúng 3 bàn sẽ hòa kèo, từ 4 bàn trở lên thắng Tài. Với cách vận hành thiên về tốc độ của Cambuur và đặc điểm thủng lưới thường xuyên của Emmen, lựa chọn Tài đáng cân nhắc. Chính vì vậy người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Tỷ lệ trận đấu giữa Emmen vs Cambuur

Soi kèo Hiệp 1 Emmen vs Cambuur: 2.21*1/1.5*1.72

Kèo hiệp 1 được đưa về 0, trong đó Emmen 0 có giá 1.12, Cambuur 0 có giá 0.73. Đây là tín hiệu cho thấy Cambuur được đánh giá cao hơn về khả năng kiểm soát thế trận ngay từ 45 phút đầu.

Với mục tiêu bám đuổi cuộc đua thăng hạng, Cambuur nhiều khả năng sẽ nhập cuộc chủ động, cố gắng tạo lợi thế sớm để thuận lợi trong cách triển khai. Emmen có lợi thế sân nhà nhưng nếu để Cambuur chiếm quyền kiểm soát khu vực trung tuyến, đội chủ nhà sẽ khó tổ chức các đợt lên bóng có chất lượng.

Chọn: Cambuur

Đội hình dự kiến

Emmen: Updating

Cambuur: Updating

Dự đoán tỉ số trận đấu: Emmen 1-3 Cambuur  (Chọn Cambuur và Tài trận)

