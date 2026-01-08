Nhận định soi kèo Everton vs Sunderland lúc 19h15 ngày 10/1/2026

Soi kèo Châu Á Everton vs Sunderland: 1.87*0.25*2.03

Everton sẽ tiếp đón Sunderland trên sân nhà trong trận đấu thuộc vòng 3 FA Cup. Đây là trận đấu được đánh giá rất cân bằng và đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ có vé đi tiếp.

Everton mùa này chơi ổn so với những mùa giải trước đó của họ, đội bóng của HLV David Moyes đang ở vị trí không phải lo nghĩ đến cuộc đua trụ hạng tại Premier League. Tuy nhiên thời gian gần đây họ chơi không tốt lắm khi chỉ có 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, các cầu thủ Everton muốn đi càng sâu càng tốt ở cup FA nên họ cần vượt qua Sunderland ở trận đấu này, cũng là để lấy lại sự tự tin trên chặng đường cam go sắp tới. Đối thủ không hề yếu, nhưng khả năng lợi thế được đá sân nhà sẽ giúp Everton có được chiến thắng trận này.

Sunderland đang là đội bóng mới thăng hạng chơi tốt nhất và cơ hội trụ hạng của họ rất sáng, dù không thắng trận nào ở 5 vòng gần nhất của Premier League nhưng họ cũng chỉ để thua 1 trận nên vẫn không bị tụt hạng trên bảng xếp hạng. Rõ ràng tâm lý của các cầu thủ Sunderland rất ổn và họ cũng muốn đi xa nhất có thể tại FA Cup, tuy nhiên việc ngay vòng đấu thứ 3 đã phải đến làm khách trên sân của đội bóng tại Premier League như Everton là trận đấu rất khó khăn, nhiều khả năng Sunderland sẽ không thể có được kết quả tích cực.

Everton thắng 1 trận trong 5 trận gần nhất còn Sunderland thì không, đội chủ nhà có đội hình được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút và nhiều khả năng đây là điều sẽ giúp họ chơi tốt hơn và thắng trận này. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Everton chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Everton

Soi kèo Tài xỉu Everton vs Sunderland: 1.98*2.25*1.90

Sunderland chỉ ghi được 1 bàn trong các trận gần đây của mình, con số rất khiêm tốn. Trong khi đó hàng công của Everton cũng chơi không ổn định nên đội chủ nhà được dự đoán gặp nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn trận này. Trận đấu vì thế sẽ có ít bàn thắng được ghi, nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.25 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Everton vs Sunderland: 2.25*0.25*1.70

Đội chủ nhà Everton sẽ là đội chơi tốt hơn, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Sunderland nhưng rất có thể hàng thủ chơi chắc chắn của đội khách sẽ khiến đội chủ nhà chưa thể ghi bàn. Hiệp 1 vì thế khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi nên với tỉ lệ kèo Everton chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

