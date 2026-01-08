Nhận định soi kèo Fulham vs Middlesbrough lúc 22h00 ngày 10/1/2026

Soi kèo Châu Á Fulham vs Middlesbrough: 2.06*1*1.84

Fulham sẽ tiếp Middlesbrough trên sân nhà trong trận đấu thuộc vòng 3 FA Cup với mục tiêu giành chiến thắng để có vé đi tiếp. Đây không phải trận đấu khó khăn và nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ có được điều mình cần.

Fulham hiện tại là đội bóng trung bình tại Premier League, họ không phải lo nghĩ đến cuộc chiến trụ hạng nhưng cũng khó có thể giành vé dự cup châu Âu. Chính vì vậy đội bóng của HLV Marco Silva có thể tập trung nhiều hơn vào đấu trường FA Cup, nơi họ muốn đi xa nhất có thể. Phong độ của các cầu thủ Fulham thời gian gần đây cũng rất ổn nên họ hoàn toàn tự tin vào một kết quả tốt tại vòng đấu thứ 3, nhất là khi đối thủ chỉ là Middlesbrough, đội bóng hạng dưới. Nhiều khả năng Fulham sẽ không mất nhiều công sức để thắng trận này.

Middlesbrough đang đứng thứ 2 Championship, vị trí sẽ được thăng hạng lên đá ở Premier League mùa giải tới. Đây là vị trí rất ổn và họ quyết tâm giữ vị trí này cho đến cuối mùa giải. Phong độ của Middlesbrough thời gian gần đây không tốt, họ mới có chiến thắng sau chuỗi trận thua và đội bóng đứng sau bám rất sát nên đội bóng này sẽ muốn tập trung vào đấu trường Championship. Chính vì vậy Middlesbrough không thể dồn toàn lực cho đấu trường FA Cup, nơi họ phải làm khách trên sân đội bóng Premier League Fulham. Nhiều khả năng Middlesbrough sẽ để thua trận này.

Như nhận định ở trên, Fulham là đội có chất lượng đội hình tốt hơn so với Middlesbrough, hạng đấu của 2 đội nói lên điều đó. Cộng với lợi thế được đá sân nhà và phong độ cũng cao hơn thì nhiều khả năng phần thắng trận này sẽ thuộc về Fulham, nên với tỉ lệ kèo đội chủ nhà chấp 1 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Fulham

Soi kèo Tài xỉu Fulham vs Middlesbrough: 1.92*2.75*1.96

Hàng công Fulham đang chơi rất ổn khi trận nào họ cũng ghi bàn trong các trận gần nhất của mình nhưng cũng liên tục để thủng lưới. Trong khi đó Middlesbrough không có hàng thủ chơi với phong độ cao nên rất có thể đội khách sẽ thủng lưới nhiều trận này. Trận đấu vì thế có nhiều bàn thắng được ghi nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.75 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Fulham vs Middlesbrough: 2.14*0.5*1.77

Fulham sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Middlesbrough và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Fulham chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến