Nhận định soi kèo Manchester City vs Exeter City lúc 22h00 ngày 10/1/2026

Soi kèo châu Á Manchester City vs Exeter City: 2.05*3.25*1.85

Manchester City đang duy trì một phong độ cực kỳ ổn định tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Tính đến hiện tại, đoàn quân của Pep Guardiola đang xếp ở vị trí thứ 2 tại Premier League với 43 điểm sau 21 vòng đấu. Hiệu số bàn thắng bại của họ là +26, minh chứng cho sự vượt trội hoàn toàn về cả tấn công lẫn phòng ngự (ghi 45 bàn, chỉ thủng lưới 19 bàn). Tại “thánh địa” Etihad, Man City thường không cho các đội bóng nhỏ bất kỳ cơ hội nào để tạo nên bất ngờ. Với việc FA Cup là một trong những mục tiêu quan trọng trong cú ăn ba, chắc chắn Pep sẽ không chủ quan dù đối thủ chỉ là Exeter.

Phía bên kia chiến tuyến, Exeter City đang đứng ở vị trí thứ 14 tại League One với 30 điểm sau 24 trận đã đấu. Phong độ gần đây của “The Grecians” có phần khởi sắc với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất (W-L-W-W-D), tuy nhiên đó là trước các đối thủ cùng tầm ở hạng 3. Khi phải đối đầu với một “cỗ máy” như Man City, hàng thủ mới chỉ ghi được 25 bàn và để thủng lưới 23 bàn của Exeter được dự báo sẽ có một ngày làm việc vô cùng vất vả. Sự chênh lệch về đẳng cấp giữa một đội bóng top đầu Ngoại hạng Anh và một đội bóng trung bình giải hạng 3 là quá lớn để Exeter có thể mơ về một cuộc lật đổ.

Lịch sử đối đầu luôn gọi tên đội bóng mạnh hơn, và với việc phải làm khách tại Etihad, Exeter khó lòng vượt qua mức kèo chấp sâu 3.25 trái. Chuyên gia soi kèo Xoi lacz TV tin tưởng Manchester City sẽ là đội thắng kèo.

Chọn: Manchester City

Soi kèo tài xỉu Manchester City vs Exeter City: 1.88*4.25*2.00

Manchester City sở hữu hàng công mạnh nhất Premier League hiện nay với 45 bàn thắng. Những siêu sao như Erling Haaland (19 bàn) luôn sẵn sàng bùng nổ trước những hàng phòng ngự thiếu kinh nghiệm. Tại FA Cup, các đội bóng lớn thường có xu hướng xoay tua nhưng vẫn giữ được hỏa lực đáng sợ từ băng ghế dự bị. Exeter City khó có thể giữ sạch lưới trước sức ép liên hồi từ phía chủ nhà. Một trận cầu có từ 5 bàn thắng trở lên là kịch bản rất khả thi khi Man City muốn giải quyết trận đấu sớm để giữ sức cho các trụ cột.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Manchester City vs Exeter City: 2.09*1.5*1.81

Kiểm soát bóng áp đảo và tấn công dồn dập ngay từ phút đầu tiên là bản sắc của Man City tại Etihad. Exeter City nhiều khả năng sẽ lùi sâu đội hình với hy vọng bảo toàn mành lưới lâu nhất có thể. Tuy nhiên, với khả năng xuyên phá của Foden hay Savinho, hàng thủ của đội khách dự kiến sẽ sụp đổ sớm. Việc Man City dẫn trước 2-3 bàn ngay trong 45 phút đầu tiên không phải là điều bất ngờ.

Chọn: Manchester City

Đội hình dự kiến Manchester City vs Exeter City

Manchester City: Trafford, Rico Lewis, Khusanov, Nathan Ake, O’Reilly; Gonzalez, Matheus Nunes; Phil Foden, Rayan Cherki, Savinho; Erling Haaland.

Exeter City: Whitworth, Sweeney, Fitzwater, Swinkels; Niskanen, Brierley, Cole, McMillan, Aitchison; Wareham, Magennis.

Dự đoán tỷ số Manchester City vs Exeter City

Manchester City 5-0 Exeter City (Chọn Manchester City và Tài trận).