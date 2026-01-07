Nhận định soi kèo NEC vs Utrecht lúc 02h00 ngày 10/1/2026

Soi kèo Châu Á NEC vs Utrecht: 2.06*0.5*1.84

Vòng 18 giải vô địch Hà Lan, NEC sẽ tiếp Utrecht trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để bám đuổi các đội xếp trên. Đây không phải trận đấu dễ dàng và đội chủ nhà cần tận dụng tốt cơ hội thì mới đạt được mục đích.

NEC đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, với một đội không có tiềm lực tốt thì đây là vị trí rất ổn bởi mùa trước họ chỉ đứng thứ 8. Phong độ ổn định thời gian qua phản ánh điều đó, thầy trò HLV Dick Schreuder bất bại 5 vòng gần nhất với 3 thắng, 2 hòa. Nhưng 2 trận hòa ở 2 vòng gần nhất và các cầu thủ NEC cần trở lại mạch thắng để hy vọng có vị trí tốt hơn nữa. Vì vậy họ đặt mục tiêu giành 3 điểm khi đón tiếp Utrecht trên sân nhà ở vòng đấu thứ 18 này. Trước đối thủ đang không chơi tốt thì đây không phải điều quá khó khăn, nhiều khả năng NEC sẽ có được điều mình cần.

Khác với NEC chơi tiến bộ, Utrecht đang chơi không tốt mùa giải này. Họ không thắng trận nào trong 5 vòng gần nhất và tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, đặc biệt trận thua ở vòng đấu trước khiến người hâm mộ rất thất vọng. Chính vì vậy đội bóng của HLV Ron Jans cần một kết quả tốt ở vòng đấu thứ 18 này, tuy nhiên đến làm khách trên sân của NEC không phải trận đấu dễ dàng, nhiều khả năng chuỗi trận đáng thất vọng của Utrecht chưa thể kết thúc và họ phải nhận thêm một trận thua nữa.

Như nhận định ở trên, NEC đang có phong độ tốt hơn Utrecht trong các vòng đấu gần nhất nên họ được đánh giá cao hơn đối thủ ở trận đấu này. Cộng với lợi thế sân nhà thì nhiều khả năng các cầu thủ NEC sẽ tận dụng được cơ hội để giành chiến thắng. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo NEC chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: NEC

Soi kèo Tài xỉu NEC vs Utrecht: 2.03*3.25*1.85

Các trận đấu của NEC gần đây đều có nhiều hơn 3 bàn thắng được ghi, họ ghi bàn ổn định nhưng để thủng lưới cũng kha khá. Trong khi đó Utrecht chơi không tốt nên hàng thủ của họ cũng hay mắc sai lầm. Đây là điều khiến trận đấu giữa 2 đội sắp tới sẽ có khá nhiều bàn thắng được ghi nên với kèo tổng số bàn thắng là 3.25 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 NEC vs Utrecht: 2.12*0.25*1.79

Trong 45 phút đầu tiên đội chủ nhà NEC sẽ là những người chơi tốt hơn, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Utrecht và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo NEC chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

