Nhận định soi kèo Newcastle United vs Bournemouth lúc 22h00 ngày 10/1/2026

  • 10:47 - 08/01/2026

Soi kèo châu Á Newcastle United vs Bournemouth: 1.98*0.75*1.92

Newcastle United bước vào trận đấu tại vòng 3 FA Cup với tâm thế vô cùng tự tin nhờ lợi thế sân nhà St James’ Park. Tại đấu trường Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/2026, “Chích chòe” đang giữ vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 32 điểm sau 21 vòng đấu. Phong độ gần đây của thầy trò HLV Eddie Howe là cực kỳ ấn tượng khi họ đã giành tới 3 chiến thắng liên tiếp trước Leeds (4-3), Crystal Palace (2-0) và Burnley (3-1). Đặc biệt, trên sân nhà, Newcastle đang thể hiện sức mạnh đáng nể với chuỗi bất bại 5 trận gần nhất, trong đó có tới 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận. Hiệu suất ghi bàn tại tổ ấm của họ rất ổn định, thường xuyên ghi từ 2 bàn trở lên mỗi trận.

Nhận định soi kèo Newcastle United vs Bournemouth lúc 22h00 ngày 10/1/2026

Phía bên kia chiến tuyến, Bournemouth đang trải qua một mùa giải tương đối khó khăn tại giải quốc nội. “The Cherries” hiện đang xếp ở vị trí thứ 15 với 26 điểm sau 21 trận đã đấu. Dù vừa có chiến thắng khích lệ 3-2 trước Tottenham, nhưng nhìn chung phong độ của Bournemouth vẫn rất phập phù khi để thua 2, hòa 2 trong 5 trận gần đây. Đáng lo ngại hơn cả là phong độ sân khách của thầy trò HLV Andoni Iraola; trong 5 chuyến hành quân gần nhất, họ không biết đến mùi chiến thắng (thua 3, hòa 2) và để lọt lưới tới 17 bàn thắng (trung bình 3.4 bàn/trận). Hàng thủ lỏng lẻo khi xa nhà đang là “tử huyệt” của đội bóng vùng Dorset.

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất cho thấy Bournemouth là đối thủ khá kỵ rơ của Newcastle khi giành tới 2 chiến thắng, 3 trận hòa và chưa để thua trận nào. Tuy nhiên, với phong độ thăng hoa tại sân nhà hiện nay cùng sự chênh lệch rõ rệt về vị trí trên bảng xếp hạng (hơn 9 bậc), Newcastle hoàn toàn đủ khả năng phá “dớp” để giành thắng lợi với cách biệt từ 1 bàn trở lên. Chuyên gia soi kèo Xoilac TV tin tưởng Newcastle United sẽ là đội thắng kèo.

Chọn: Newcastle United

Soi kèo tài xỉu Newcastle United vs Bournemouth: 2.05*3.0*1.83

Các trận đấu gần đây của cả hai đội tại đấu trường quốc nội thường kết thúc với cơn mưa bàn thắng. Newcastle vừa có trận rượt đuổi tỷ số 4-3 trước Leeds, trong khi Bournemouth cũng trải qua trận đấu 5 bàn thắng (3-2) trước Tottenham. Thống kê cho thấy hàng thủ của Bournemouth khi đá xa nhà cực kỳ dễ bị tổn thương, điển hình là các trận thua 1-4 trước Brentford hay 0-4 trước Aston Villa. Trong khi đó, hàng công Newcastle đang “vào phom” với hiệu suất ghi bàn cao tại St James’ Park. Với tính chất cởi mở của một trận đấu cúp, kịch bản về một trận cầu tưng bừng bàn thắng là rất khả thi.

Chọn: Tài cả trận

Tỷ lệ kèo Newcastle United vs Bournemouth

Soi kèo hiệp 1 Newcastle United vs Bournemouth: 1.88*0.25*2.02

Với ưu thế sân nhà và phong độ đang cao, Newcastle United chắc chắn sẽ đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc để tìm kiếm lợi thế sớm. Thống kê 2 trận sân nhà gần nhất cho thấy Newcastle đều là đội dẫn bàn trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao (dẫn 1-0 trước Crystal Palace và 3-2 trước Leeds). Bournemouth thường nhập cuộc chậm chạp và dễ bị ngộp trước sức ép tại St James’ Park, do đó khả năng chủ nhà dẫn trước trong hiệp 1 là rất lớn.

Chọn: Newcastle United

Đội hình dự kiến Newcastle United vs Bournemouth

Dự đoán tỷ số Newcastle United vs Bournemouth

Newcastle United 3-1 Bournemouth (Chọn Newcastle United và Tài trận).

