Nhận định soi kèo Preston vs Wigan lúc 02h30 ngày 10/1/2026

Soi kèo Châu Á Preston vs Wigan: 1.93*0.5*1.97

Vòng 3 FA Cup, Preston sẽ tiếp Wigan trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để có vé đi tiếp. Đây không phải trận đấu khó khăn bởi đối thủ được đánh giá yếu hơn họ.

Preston đang đá ở Championship, họ đang đứng thứ tư sau hơn nửa mùa giải và có hy vọng thăng hạng vào cuối mùa. Họ vừa thắng 2 trận liên tiếp nên rất tự tin, các cầu thủ Preston muốn tiến càng sâu càng tốt ở FA Cup nên khi chỉ phải gặp đối thủ yếu hơn như Wigan thì đương nhiên họ muốn thắng. Nếu cứ chơi như các trận gần đây của họ thì đây không phải nhiệm vụ khó khăn, nhiều khả năng Preston sẽ chơi tốt trận này và giành vé đi tiếp.

Wigan hiện tại đang đá ở League One, thậm chí hiện tại đội bóng này còn không phải đội bóng mạnh ở giải đấu đứng thứ 3 tại Anh khi chỉ xếp thứ 15 mùa giải trước. Đó cũng là vị trí hiện tại mùa này nên đương nhiên chất lượng đội hình mà HLV Ryan Lowe đang có trong tay là rất thấp. Chính vì vậy các cầu thủ Wigan không hi vọng gì nhiều ở FA Cup, đối thủ của họ ở vòng 3 là Preston, đội bóng ở hạng đấu cao hơn và đang chơi tốt nên cơ hội thắng cho Wigan là không cao. Nhiều khả năng họ sẽ để thua trận này dù đã chơi đầy cố gắng.

Ở mùa bóng gần nhất 2 đội đá ở Championship thì Preston 1 thắng, 1 hòa trong 2 trận đối đầu với Wigan. Con số thống kê này cộng với lợi thế đá sân nhà và chất lượng đội hình tốt hơn thì nhiều khả năng phần thắng trận này sẽ thuộc về đội mạnh hơn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Preston chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Preston

Soi kèo Tài xỉu Preston vs Wigan: 1.97*2.25*1.91

Preston đều ghi ít nhất 2 bàn trong 3 trận gần đây của mình, trước đối thủ ở hạng đấu thấp hơn và đang không có phong độ tốt thì nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ tiếp tục giữ phong độ ghi bàn ổn định và ghi nhiều bàn vào lưới Wigan. Trận đấu vì thế sẽ có khá nhiều bàn thắng được ghi nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.25 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Preston vs Wigan: 2.07*0.25*1.83

Chủ nhà Preston sẽ là những người chơi tốt hơn, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Wigan. Rất có thể từ các cơ hội của mình thì đội chủ nhà sẽ mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Preston chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến