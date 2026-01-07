Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Preston vs Wigan lúc 02h30 ngày 10/1/2026

Nhận định soi kèo Preston vs Wigan lúc 02h30 ngày 10/1/2026

  • 14:14 - 07/01/2026

Soi kèo Châu Á Preston vs Wigan: 1.93*0.5*1.97

Vòng 3 FA Cup, Preston sẽ tiếp Wigan trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để có vé đi tiếp. Đây không phải trận đấu khó khăn bởi đối thủ được đánh giá yếu hơn họ.

Preston đang đá ở Championship, họ đang đứng thứ tư sau hơn nửa mùa giải và có hy vọng thăng hạng vào cuối mùa. Họ vừa thắng 2 trận liên tiếp nên rất tự tin, các cầu thủ Preston muốn tiến càng sâu càng tốt ở FA Cup nên khi chỉ phải gặp đối thủ yếu hơn như Wigan thì đương nhiên họ muốn thắng. Nếu cứ chơi như các trận gần đây của họ thì đây không phải nhiệm vụ khó khăn, nhiều khả năng Preston sẽ chơi tốt trận này và giành vé đi tiếp.

Wigan hiện tại đang đá ở League One, thậm chí hiện tại đội bóng này còn không phải đội bóng mạnh ở giải đấu đứng thứ 3 tại Anh khi chỉ xếp thứ 15 mùa giải trước. Đó cũng là vị trí hiện tại mùa này nên đương nhiên chất lượng đội hình mà HLV Ryan Lowe đang có trong tay là rất thấp. Chính vì vậy các cầu thủ Wigan không hi vọng gì nhiều ở FA Cup, đối thủ của họ ở vòng 3 là Preston, đội bóng ở hạng đấu cao hơn và đang chơi tốt nên cơ hội thắng cho Wigan là không cao. Nhiều khả năng họ sẽ để thua trận này dù đã chơi đầy cố gắng.

nhan-dinh-soi-keo-preston-vs-wigan-luc-02h30-ngay-10-1-2026-1
Nhận định soi kèo Preston vs Wigan lúc 02h30 ngày 10/1/2026

Ở mùa bóng gần nhất 2 đội đá ở Championship thì Preston 1 thắng, 1 hòa trong 2 trận đối đầu với Wigan. Con số thống kê này cộng với lợi thế đá sân nhà và chất lượng đội hình tốt hơn thì nhiều khả năng phần thắng trận này sẽ thuộc về đội mạnh hơn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Preston chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Preston

Soi kèo Tài xỉu Preston vs Wigan: 1.97*2.25*1.91

Preston đều ghi ít nhất 2 bàn trong 3 trận gần đây của mình, trước đối thủ ở hạng đấu thấp hơn và đang không có phong độ tốt thì nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ tiếp tục giữ phong độ ghi bàn ổn định và ghi nhiều bàn vào lưới Wigan. Trận đấu vì thế sẽ có khá nhiều bàn thắng được ghi nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.25 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

nhan-dinh-soi-keo-preston-vs-wigan-luc-02h30-ngay-10-1-2026-2
Tỉ lệ kèo Preston vs Wigan

Soi kèo Hiệp 1 Preston vs Wigan: 2.07*0.25*1.83

Chủ nhà Preston sẽ là những người chơi tốt hơn, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Wigan. Rất có thể từ các cơ hội của mình thì đội chủ nhà sẽ mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Preston chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: Preston 3 – 0 Wigan (Chọn Preston và Tài trận)

Từ khóa:

Bình Luận

Bài Viết Liên Quan

Nhận định soi kèo Roma vs Sassuolo lúc 00h00 ngày 11/1/2026

Nhận định soi kèo Roma vs Sassuolo lúc 00h00 ngày 11/1/2026
Đình Bắc ghi dấu ấn, U23 Việt Nam sáng cửa vào tứ kết châu Á

Đình Bắc ghi dấu ấn, U23 Việt Nam sáng cửa vào tứ kết châu Á
Lỡ hẹn VCK U23 châu Á, VFF tiếp sức tinh thần cho Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Tân

Lỡ hẹn VCK U23 châu Á, VFF tiếp sức tinh thần cho Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Tân
CĐV Đông Nam Á đồng loạt tán dương U23 Việt Nam sau chiến thắng trước Jordan

CĐV Đông Nam Á đồng loạt tán dương U23 Việt Nam sau chiến thắng trước Jordan
5 dấu ấn sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước Jordan: Bóng chết lên tiếng

5 dấu ấn sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước Jordan: Bóng chết lên tiếng
VFF mạnh tay trừng phạt, 13 cầu thủ U19 lĩnh án cấm vì thiếu trung thực

VFF mạnh tay trừng phạt, 13 cầu thủ U19 lĩnh án cấm vì thiếu trung thực

Tin Nóng

Đồng hành cùng Xoilac TV kênh phát sóng trực tiếp bóng đá hôm nay với đường truyền full HD tốc độ cao và bình luận hấp dẫn. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến Xoilacz.TV phát sóng tất cả các giải đấu đang được quan tâm hiện nay. Ngoài tên gọi Xôi Lạc TV, bạn có thể biết đến chúng tôi là Xoivo TV tructiepbongda cập nhật lịch thi đấu đầy đủ, tin bóng đá mới, video highlight, bảng xếp hạng, kết quả, kiến thức bóng đá... tất cả thông tin về môn thể thao vua sẽ được tổng hợp từ Xoilac. Truy cập website để có những giây phút Ăn Xôi Lạc Xem Bóng Đá trực tuyến.

Địa chỉ: 231 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000.

Điều hành hoạt động : Võ Hà Chiến

#XoilacTV #Xoilac #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen

Email: [email protected]

Open - Closed: 24h every day.

DMCA.com Protection Status

Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.

Đơn vị chủ quản: 8XBET Nhà cái uy tín số 1 Châu Á - Đối tác chính thức của CLB Manchester City.
Copyright © 2020 Xoilac TV, All rights reserved.