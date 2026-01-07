Nhận định soi kèo Roma vs Sassuolo lúc 00h00 ngày 11/1/2026

Soi kèo Châu Á Roma vs Sassuolo: 1.96*1*1.94

Vòng 20 Serie A, Roma sẽ tiếp Sassuolo trên sân nhà với mục tiêu đương nhiên là giành chiến thắng để bám đuổi các đội xếp trên. Đây không phải trận đấu quá khó khăn và nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ có 3 điểm.

Roma từng có thời gian đứng đầu bảng, tuy nhiên họ bất ngờ đánh mất phong độ và thua liên tiếp nên tụt ra khỏi top 4. Thời gian gần đây đội bóng của HLV Gian Piero Gasperini đã chơi tốt lên nhưng vẫn chỉ có được vị trí thứ 5. Tuy nhiên khoảng điểm số của họ với đội đứng đầu chỉ là 3 điểm nên thậm chí cơ hội đua vô địch vẫn còn với các cầu thu Roma, điều họ cần làm đương nhiên phải giành chiến thắng ở các trận đấu của mình. Sassuolo không phải đối thủ có thể cản bước Roma vào lúc này, nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ áp đảo và có 3 điểm trọn vẹn.

Sassuolo mới trở lại Serie A mùa này sau khi vô địch Serie B mùa trước, đây là thành tích rất đáng khen với thầy trò HLV Fabio Grosso và họ đặt mục tiêu trụ hạng ở mùa giải năm nay. Với mục tiêu đó thì vị trí thứ 10 hiện tại là rất ổn, tuy nhiên phong độ của Sassuolo thời gian gần đây rất tệ khi họ không thắng ở 5 vòng đấu gần nhất. Các cầu thủ Sassuolo cần chơi tốt hơn để không bị trôi xuống nhóm cuối bảng, nhưng ở vòng đấu thứ 20 này họ phải đến làm khách trên sân của đội bóng mạnh Roma nên cơ hội có điểm không cao. Nhiều khả năng Sassuolo sẽ không thể có điểm ra về.

Như nhận định ở trên, vị trí trên bảng xếp hạng cho thấy Roma có đội hình mạnh hơn Sassuolo, họ có lợi thế sân nhà và phong độ cũng cao hơn nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu phần thắng trận này thuộc về họ. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Roma chấp 1 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Roma

Soi kèo Tài xỉu Roma vs Sassuolo: 2.02*2.5*1.86

Kèo tổng số bàn thắng trận này chỉ là 2.5, con số không cao. Trong khi đó Sassuolo đang chơi không tốt ở mặt trận phòng ngự, họ để thua 0-3 ở trận đấu gần nhất. Trong khi đó Roma chơi tấn công tương đối ổn nên họ được dự đoán sẽ ghi khá nhiều bàn thắng vào lưới đối thủ. Trận đấu vì thế sẽ có khá nhiều bàn thắng được ghi nên người chơi kèo tổng số bàn thắng trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Roma vs Sassuolo: 2.11*0.5*1.80

Roma sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Sassuolo và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Roma chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến