Nhận định soi kèo Tottenham Hotspur vs Aston Villa lúc 00h45 ngày 11/1/2026

Soi kèo châu Á Tottenham Hotspur vs Aston Villa: 1.91*0*1.99

Tottenham Hotspur đang trải qua một mùa giải cực kỳ khó khăn. Theo bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất, “Gà trống” đang ngụp lặn ở vị trí thứ 14 với vỏn vẹn 27 điểm sau 21 trận (7 thắng, 6 hòa, 8 thua). Phong độ gần đây của thầy trò HLV Tottenham là rất đáng báo động khi họ chỉ thắng được 1/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Ở trận đấu gần nhất vào ngày 08/01, họ vừa để thua Bournemouth với tỷ số 2-3. Ngay cả khi được thi đấu trên sân nhà, Tottenham cũng không còn giữ được sự tự tin khi vừa bị Sunderland cầm hòa 1-1 và để thua Liverpool 1-2 tại đây.

Ngược lại, Aston Villa đang là hiện tượng lớn của mùa giải năm nay. Đội bóng của Unai Emery hiện đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League với 43 điểm, bằng điểm với đương kim vô địch Man City và chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 5 điểm. Phong độ của Villa là cực kỳ ổn định với chuỗi thành tích ấn tượng: thắng 4, hòa 1 và chỉ thua 1 trong 6 trận gần đây. Trên sân khách, Aston Villa cho thấy bản lĩnh đáng gờm khi vừa đánh bại Chelsea 2-1 và vượt qua West Ham 3-2. Sự gắn kết và tính kỷ luật đang giúp Villa trở thành đối thủ cực kỳ khó chịu với bất kỳ ông lớn nào.

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất đang nghiêng hẳn về phía đội khách. Aston Villa đã giành chiến thắng trong cả 3 lần chạm trán gần đây nhất giữa hai đội, bao gồm cả chiến thắng 2-1 ngay tại sân của Tottenham vào tháng 10/2025. Với phong độ trái ngược và tâm lý hưng phấn, Aston Villa hoàn toàn đủ khả năng ca khúc khải hoàn ngay tại London.

Chọn: Aston Villa

Soi kèo tài xỉu Tottenham Hotspur vs Aston Villa: 1.91*2.5*1.97

Hàng thủ của Tottenham đang chơi như “mơ ngủ” khi đã để thủng lưới tới 27 bàn tại giải Ngoại hạng. Trong 5 trận gần nhất, có tới 3 trận họ để đối thủ ghi từ 2 bàn trở lên. Phía bên kia chiến tuyến, Aston Villa sở hữu hàng công thi đấu rất hiệu quả với 33 bàn thắng. Những cuộc đối đầu giữa hai đội trong quá khứ thường xuyên diễn ra cởi mở và có nhiều bàn thắng (4/5 trận gần nhất có từ 3 bàn trở lên). Với tính chất của một trận đấu loại trực tiếp tại FA Cup, hai đội hứa hẹn sẽ chơi tấn công sòng phẳng. Chuyên gia soi kèo Xoilac TV tin tưởng trận đấu sẽ về Tài.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Tottenham Hotspur vs Aston Villa: 1.92*0*1.98

Aston Villa thường có thói quen nhập cuộc chủ động và gây áp lực ngay từ đầu. Trong khi đó, Tottenham thường xuyên để thủng lưới sớm trong hiệp 1 ở những trận đấu gần đây (như trận gặp Bournemouth hay Liverpool). Với sự tự tin cao độ, đội khách nhiều khả năng sẽ có bàn thắng dẫn trước ngay trong 45 phút đầu tiên.

Chọn: Aston Villa

Đội hình dự kiến Tottenham Hotspur vs Aston Villa

Dự đoán tỷ số Tottenham Hotspur vs Aston Villa

Tottenham Hotspur 1-2 Aston Villa (Chọn Aston Villa và Tài trận).