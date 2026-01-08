Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Verona vs Lazio lúc 0h00 ngày 12/1/2026

Nhận định soi kèo Verona vs Lazio lúc 0h00 ngày 12/1/2026

  • 17:38 - 08/01/2026

Soi kèo Châu Á Verona vs Lazio: 1.89*+0/0.5*2.01

Hellas Verona sẽ tiếp đón Lazio trên sân Marc’Antonio Bentegodi trong khuôn khổ Serie A. Sau giai đoạn hiện tại của mùa giải, Lazio đang có vị trí và chất lượng vận hành nhỉnh hơn rõ rệt so với đội chủ nhà.

Trên bảng xếp hạng, Lazio xếp thứ 9 với 25 điểm sau 19 trận, thành tích 6 thắng – 7 hòa – 6 thua, ghi 20 bàn và thủng lưới 16 bàn, hiệu số +4. Dưới sự dẫn dắt của HLV Maurizio Sarri, Lazio thường ưu tiên kiểm soát thế trận, luân chuyển bóng ở trung tuyến và tổ chức phòng ngự có cấu trúc, vì vậy số bàn thua tương đối thấp so với nhóm giữa bảng.

nhan-dinh-soi-keo-verona-vs-lazio-luc-0h00-ngay-12-1-2026
Nhận định soi kèo Verona vs Lazio lúc 0h00 ngày 12/1/2026

Trong khi đó, Verona đứng thứ 19 với 13 điểm sau 18 trận, thành tích 2 thắng – 7 hòa – 9 thua, ghi 15 bàn và thủng lưới 30 bàn, hiệu số -15. HLV Paolo Zanetti sẽ phải giải bài toán cân bằng giữa nhu cầu có điểm và khả năng phòng ngự vốn đang là điểm yếu, đặc biệt khi gặp đối thủ có tổ chức và kiểm soát nhịp tốt như Lazio.

Kèo châu Á niêm yết Lazio chấp -0/0.5 (Lazio 0.96), Verona được chấp +0/0.5 (Verona 0.94). Mức chấp này phản ánh Lazio là cửa trên nhưng vẫn có độ thận trọng vì họ phải đá sân khách. Tuy vậy, xét về độ ổn định, chất lượng phòng ngự (16 bàn thua/19 trận) và khả năng kiểm soát thế trận, Lazio là lựa chọn phù hợp hơn. Verona gặp khó khi phải tự tổ chức tấn công trước hàng thủ có kỷ luật, đồng thời dễ lộ khoảng trống nếu đẩy đội hình lên cao.

Chọn: Lazio

Soi kèo Tài xỉu Verona vs Lazio: 1.98*2.0*1.90

Kèo tài xỉu cả trận ở mốc 2 bàn, Tài 0.90 và Xỉu 1.00. Dù tỷ lệ nghiêng nhẹ về Tài, nhưng thống kê bàn thắng của hai đội cho thấy kịch bản nhiều bàn không thực sự rõ ràng.

Lazio ghi 20 bàn/19 trận, tức hiệu suất không cao, bù lại họ phòng ngự chắc và thường ưu tiên kiểm soát rủi ro khi làm khách. Verona ghi 15 bàn/18 trận, hàng công thiếu ổn định và dễ bị “bẻ nhịp” trước các đội giữ cự ly tốt. Với đặc điểm đó, trận đấu dễ diễn ra theo hướng Lazio kiểm soát, Verona lùi sâu và số cơ hội thật sự rõ rệt không quá nhiều.

Mốc 2 cũng phù hợp với các tỷ số như 0-1, 1-1, 0-2. Nếu trận kết thúc đúng 2 bàn sẽ hòa kèo; vì vậy lựa chọn Xỉu có cơ sở theo hướng trận đấu không bùng nổ. Chính vì vậy người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

nhan-dinh-soi-keo-verona-vs-lazio-luc-0h00-ngay-12-1-2026
Tỷ lệ trận đấu giữa Verona vs Lazio

Soi kèo Hiệp 1 Verona vs Lazio: 2.21*0.5/1*1.72

Kèo hiệp 1 ở mức 0, Verona 1.31 và Lazio 0.66. Tỷ lệ cho thấy Lazio được đánh giá cao hơn về khả năng chiếm ưu thế trong 45 phút đầu. Verona thường cần ưu tiên sự chắc chắn để tránh thủng lưới sớm, trong khi Lazio có xu hướng áp đặt nhịp bằng kiểm soát bóng và pressing vừa phải nhằm tạo lợi thế tối thiểu trước giờ nghỉ.

Tài xỉu hiệp 1 ở mốc 0.5/1, Tài 0.84 và Xỉu 1.06 cho thấy khả năng có bàn trong hiệp 1 được thị trường đánh giá tương đối cao, nhưng với bối cảnh Verona phòng ngự số đông và Lazio không phải đội tăng tốc ồ ạt, kịch bản Lazio dẫn 0-1 sau hiệp 1 là hợp lý.

Chọn: Lazio

Đội hình dự kiến

Verona: Updating

Lazio: Updating

Dự đoán tỉ số trận đấu: Verona 0-2 Lazio (Chọn Lazio và Xỉu trận)

Từ khóa:

Bình Luận

Bài Viết Liên Quan

Nhận định soi kèo Fulham vs Middlesbrough lúc 22h00 ngày 10/1/2026

Nhận định soi kèo Fulham vs Middlesbrough lúc 22h00 ngày 10/1/2026
Nhận định soi kèo Everton vs Sunderland lúc 19h15 ngày 10/1/2026

Nhận định soi kèo Everton vs Sunderland lúc 19h15 ngày 10/1/2026
Nhận định soi kèo Atalanta vs Torino lúc 02h45 ngày 11/1/2026

Nhận định soi kèo Atalanta vs Torino lúc 02h45 ngày 11/1/2026
Nhận định soi kèo Manchester City vs Exeter City lúc 22h00 ngày 10/1/2026

Nhận định soi kèo Manchester City vs Exeter City lúc 22h00 ngày 10/1/2026
Nhận định soi kèo Charlton vs Chelsea lúc 03h00 ngày 11/1/2026

Nhận định soi kèo Charlton vs Chelsea lúc 03h00 ngày 11/1/2026
Nhận định soi kèo Newcastle United vs Bournemouth lúc 22h00 ngày 10/1/2026

Nhận định soi kèo Newcastle United vs Bournemouth lúc 22h00 ngày 10/1/2026

Tin Nóng

Đồng hành cùng Xoilac TV kênh phát sóng trực tiếp bóng đá hôm nay với đường truyền full HD tốc độ cao và bình luận hấp dẫn. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến Xoilacz.TV phát sóng tất cả các giải đấu đang được quan tâm hiện nay. Ngoài tên gọi Xôi Lạc TV, bạn có thể biết đến chúng tôi là Xoivo TV tructiepbongda cập nhật lịch thi đấu đầy đủ, tin bóng đá mới, video highlight, bảng xếp hạng, kết quả, kiến thức bóng đá... tất cả thông tin về môn thể thao vua sẽ được tổng hợp từ Xoilac. Truy cập website để có những giây phút Ăn Xôi Lạc Xem Bóng Đá trực tuyến.

Địa chỉ: 231 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000.

Điều hành hoạt động : Võ Hà Chiến

#XoilacTV #Xoilac #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen

Email: [email protected]

Open - Closed: 24h every day.

DMCA.com Protection Status

Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.

Đơn vị chủ quản: 8XBET Nhà cái uy tín số 1 Châu Á - Đối tác chính thức của CLB Manchester City.
Copyright © 2020 Xoilac TV, All rights reserved.