Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn khi xử lý hàng loạt cầu thủ trẻ bị phát hiện thi đấu thiếu tích cực tại vòng loại U19 Quốc gia.

13 cầu thủ U19 lĩnh án cấm vì thiếu trung thực

Theo nguồn tin của Xoilacz TV, liên đoàn Bóng đá Việt Nam vừa ban hành thêm các quyết định kỷ luật nghiêm khắc liên quan đến những biểu hiện tiêu cực tại giải U19 Quốc gia 2025–2026. Động thái này cho thấy nỗ lực làm trong sạch môi trường thi đấu ở cấp độ trẻ.

Nguồn cơn của án phạt mới nhất xuất phát từ trận thua khó tin 1-10 của Trung tâm bóng đá Đào Hà trước PVF vào ngày 3/1/2026. Sau quá trình rà soát chuyên môn, VFF xác định một số cầu thủ đã không thi đấu đúng với năng lực thực tế.

Năm cầu thủ của Trung tâm bóng đá Đào Hà gồm Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Xuân Quyền, Mạc Quốc Tịnh, Lê Văn Tâm và Lê Minh Khôi bị cấm thi đấu 5 trận liên tiếp. Ngoài ra, mỗi cầu thủ còn phải nộp phạt 2,5 triệu đồng theo quy định kỷ luật hiện hành.

Theo VFF, đây là hình thức xử lý cần thiết nhằm chấn chỉnh tình trạng buông xuôi, thiếu nỗ lực thi đấu – vấn đề đang có dấu hiệu đáng báo động tại vòng loại U19 năm nay. Liên đoàn nhấn mạnh yếu tố trung thực và tinh thần thể thao là nền tảng bắt buộc với cầu thủ trẻ.

Trên thực tế, Trung tâm bóng đá Đào Hà đã trải qua một giải đấu đáng quên. Sau 9 lượt trận tại bảng A, đội bóng này xếp cuối bảng với hiệu số -36, thua tới 8 trận. Tuy nhiên, VFF khẳng định phong độ yếu kém không phải là lý do biện minh cho việc thi đấu thiếu trách nhiệm.

Đáng chú ý, vụ việc của Đào Hà chỉ là một phần trong bức tranh rộng hơn. Tính từ đầu vòng loại U19 Quốc gia 2025–2026, đã có tổng cộng 13 cầu thủ bị VFF xử phạt vì hành vi tương tự, với mức án dao động từ cấm 5 trận đến cấm thi đấu hết giải.

Trước đó, các đội như Bê Tông 26, Hoài Đức và Luxury Hạ Long đều có cầu thủ nằm trong diện bị kỷ luật.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của 5 cầu thủ U19 Hoài Đức, những người đã bị cấm thi đấu đến hết giải theo quyết định ban hành ngày 31/12/2025. Đây được xem là án phạt nặng nhất từ đầu mùa.

Không chỉ cầu thủ, ban huấn luyện cũng nằm trong diện bị xử lý. Đinh Văn Dũng, HLV của U19 Hà Tĩnh, đã bị cấm làm nhiệm vụ 6 trận và phạt tiền nặng do hành vi xâm phạm thân thể trọng tài – một vi phạm nghiêm trọng về đạo đức thể thao.

VFF cho biết trước giải đấu, liên đoàn đã nhiều lần tổ chức gặp gỡ, quán triệt tinh thần thi đấu trung thực, đồng thời gửi công văn nhắc nhở các đội bóng trong giai đoạn nhạy cảm. Dù vậy, những biểu hiện tiêu cực vẫn xuất hiện.

Thực trạng này đặt ra thách thức lớn cho công tác quản lý, giáo dục cầu thủ trẻ. Khi các án phạt ngày càng được siết chặt, thông điệp của VFF là rõ ràng: mọi hành vi làm tổn hại hình ảnh bóng đá Việt Nam, dù ở cấp độ nào, đều sẽ bị xử lý đến cùng.